Sivas'ta 'kar' tatili uzatıldı
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Sivas'ta 'kar' tatili uzatıldı

SİVAS'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

13.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:26
Sivas'ta 'kar' tatili uzatıldı

'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Tatil kararını Vali sosyal medyadan duyurdu. Ayhan, "Şehrimizdeki kar yağışının maşallahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım ama olumsuz hava şartlarından dolayı genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?" ifadelerini kullandı. Kamudaki hasta ve hamile personel de idari izinli sayılacak.


Kaynak: DHA
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