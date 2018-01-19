Sivas'ta Kar Tatili

Sivas'ta kar yağışı nedeni ile okullar erken yarı yıl tatiline girerken engelli ve hamile kamu personeli ise bir gün izinli sayıldı.

Sivas'ın genelinde geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kar yağış ve Kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve beraberindeki fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği tarafından İl Merkezinde ki okulların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün tatil edildiği duyuruldu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına ise bir gün izin verildi. Eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının son günü olması dolayısı ile okulların tatil edilmesi ile öğrenciler erken yarı yıl tatiline girmiş oldu. Okullarda karnelerin bugün öğrenci velilerine teslim edileceği öğrenildi. - SİVAS