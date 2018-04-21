Sivas'ta Kar Sürprizi

Sivas'ta Kar Sürprizi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Nisan ayında yağan kar yaylayı beyaza bürüdü.

Sivas'ta Kar Sürprizi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Nisan ayında yağan kar yaylayı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından bir anda düşen sıcaklık kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı yaylasında saban saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte yayla beyaza büründü. Vatandaşlar Nisan ayında yağan karı şaşkınlıkla karşıladı. Çiftçiler Nisan ayında yağan kar nedeniyle don korkusu yaşamaya başladı. - SİVAS

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