Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (2)
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Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (2)

14.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:34
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (2)

140 KÖY YOLU KAPANDIKar yağışının görülmesi köy yollarını da etkiledi.

140 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışının görülmesi köy yollarını da etkiledi. Yağışın etkisiyle birlikte il genelinde 140 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinden itibaren yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde kar yağışının birkaç gün daha aralıklarla etkili olması bekleniyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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