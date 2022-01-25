Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadının yardımına karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadının yardımına karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişti.

İl merkezine 118 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesi Adamlı köyünde yaşayan 57 yaşındaki İsmihan Demir'in ateşlenmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede ambulansın ilerleyememesi üzerine Hafik Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden destek istendi.

Özellikle Kamışbeli Geçidi'nde karlı yolu açmakta zorlanan iş makinelerinin uzun süren çalışmasının ardından sağlık ekipleri köye ulaştı. Demir, ambulansla Hafik İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Hafik, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title