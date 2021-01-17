Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta 7 saatte hastaneye ulaştırıldı
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Hafik Tozanlı bölgesindeki Bayramtepe köyünde yaşayan Kovid-19 hastası Fadime Coşkun'un (71) yakınları yaşlı kadının nefes darlığının artması üzerine durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Hastayı almak için yola çıkan ekipler, saat 23.30 sıralarında Hafik ilçesi Kamışbeli mevkisinde yolda kaldı.
Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye yeni ambulans ile Hafik İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Dozerin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri gece saat 03.00'te köye ulaştı.
Ekiplerin, yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine (ÇAGEM) getirilen Coşkun, tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer