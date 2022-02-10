Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ise 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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