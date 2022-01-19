Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca engeli, kronik hasta ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla, eğiteme verilen aranın yarın da devam etmesi uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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