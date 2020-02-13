Sivas'ta kar nedeniyle 994 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar nedeniyle 994 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

13.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:18
Sivas'ta kar nedeniyle 994 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 994 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA
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