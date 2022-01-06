Sivas'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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