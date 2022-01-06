Sivas'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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