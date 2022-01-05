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Sivas'ta kar nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 71 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 71 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler Zara ve Suşehri ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava etkisini gösteriyor. Karla kaplanan Kardeşler Ormanı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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