Sivas'ta kar nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 68 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hafik, İmranlı, Koyulhisar Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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