Sivas'ta kar nedeniyle 671 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

14.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:20

Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 671 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA