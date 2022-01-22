Sivas'ta kar nedeniyle 67 köye ulaşım sağlanamıyor
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu kapandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 67 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri