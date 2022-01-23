Sivas'ta kar nedeniyle 594 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle 594 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar nedeniyle 594 köye ulaşım sağlanamıyor
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 594 köy yolu kapandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 594 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 594 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar küreme araçlarıyla kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Sivas, kar, Güncel, Haber

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