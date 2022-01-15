Sivas'ta kar nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde kar nedeniyle 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde kar nedeniyle 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri