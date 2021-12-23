Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, İmranlı ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, bugüne kadar 586 yerleşim yerinin kapalı yollarını ulaşıma açtı.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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