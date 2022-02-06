Sivas'ta kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı

AA, Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title