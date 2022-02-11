Sivas'ta kar nedeniyle 413 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle 413 köy yolu ulaşıma kapandı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta kar nedeniyle 413 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 413 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 413 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haberler

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