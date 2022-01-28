Sivas'ta kar nedeniyle 413 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle 413 köy yolu ulaşıma kapandı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta kar nedeniyle 413 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışının ardından 413 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışının ardından 413 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 413 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar nedeniyle gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haber

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