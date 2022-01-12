Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, Ulaş ve Zara ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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