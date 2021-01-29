Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor

29.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:08
Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

İlde kar nedeniyle 385 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü. Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ceyda Düvenci Jason Statham Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 09:08:40. #1.16#
title