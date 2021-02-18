Sivas'ta kar nedeniyle 375 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 375 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

İl genelinde soğuk hava da etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer