Sivas'ta kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya