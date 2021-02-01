Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı

01.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:20
Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 311 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 311 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterirken, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mehmet Topal Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Terör İstifa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 09:21:38. #1.14#
title