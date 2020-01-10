Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

10.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:16
Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

'ta kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 2, Gemerek'te 3, Gürün'de 7, İmranlı'da 4, Suşehri'nde 3, 'da 3, 'nde 4 ve Zara'da 1 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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