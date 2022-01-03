Sivas'ta kar nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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