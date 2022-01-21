Sivas'ta kar nedeniyle 203 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle 203 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar nedeniyle 203 köye ulaşım sağlanamıyor
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 203 köy yolu kapandı.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 203 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 203 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

Kızılırmak buz tuttu

Öte yandan, Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü mevkisi buz tuttu.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 16, gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Kızılırmak, Tragger, Sivas, kar, Güncel, Haber

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