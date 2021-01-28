Sivas'ta kar nedeniyle 20 köy ile ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar nedeniyle 20 köy ile ulaşım sağlanamıyor

28.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:46
Sivas'ta kar nedeniyle 20 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

İlde kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ı Tokat'a bağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde de kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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