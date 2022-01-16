Sivas'ta kar nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı, Kangal, Gürün ve Suşehri ilçelerinde kar nedeniyle 177 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.