Sivas'ta kar nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın İmranlı, Kangal, Gürün ve Suşehri ilçelerinde kar nedeniyle 177 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı, Kangal, Gürün ve Suşehri ilçelerinde kar nedeniyle 177 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ın İmranlı, Kangal, Gürün ve Suşehri ilçelerinde kar nedeniyle 177 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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