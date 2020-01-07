Sivas'ta kar nedeniyle 174 köye ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar nedeniyle 174 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 174 köyün yolu ulaşıma kapandı.

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:54
Sivas'ta kar nedeniyle 174 köye ulaşım sağlanamıyor

'ta kar yağışı nedeniyle 174 köyün yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 5, ilçelerden Divriği'de 28, Gürün'de 27, Hafik'te 20, İmranlı'da 13, Kangal'da 16, Suşehri'nde 4, 'da 22, Ulaş'ta 9, 'nde 10 ve Zara'da 20 köye ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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