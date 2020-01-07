Sivas'ta kar nedeniyle 174 köye ulaşım sağlanamıyor

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:54

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 174 köyün yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 5, ilçelerden Divriği'de 28, Gürün'de 27, Hafik'te 20, İmranlı'da 13, Kangal'da 16, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 22, Ulaş'ta 9, Yıldızeli'nde 10 ve Zara'da 20 köye ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA