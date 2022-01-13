Sivas'ta kar nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ta kar nedeniyle 170 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Zara, Yıldızeli, İmranlı, Hafik ve Suşehri ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu il merkezinde de Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi yapılar beyaza büründü.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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