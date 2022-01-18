Sivas'ta kar nedeniyle 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçelerine bağlı 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.