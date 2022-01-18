Sivas'ta kar nedeniyle 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sivas'ta kar nedeniyle 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar nedeniyle 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçelerine bağlı 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Yıldızeli, Sivas, kar, Güncel, Haber

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