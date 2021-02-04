Sivas'ta kar nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

04.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:14
Sivas'ta kar nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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