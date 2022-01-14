Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ın İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerinde kar nedeniyle 128 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerinde kar nedeniyle 128 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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