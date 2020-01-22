Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 128 köye ulaşım sağlanamıyor.

22.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:56
Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı

'ta kar yağışı nedeniyle 128 köye ulaşım sağlanamıyor.


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 15, 'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7, 'nde 15 ve Zara'da 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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