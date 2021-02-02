Sivas'ta kar nedeniyle 122 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
02.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:23
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından 122 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından 122 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya