Sivas'ta kar nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İlde kar yağışının başlamasından bu yana kapanan 661 köy yolunu ulaşıma açan ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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