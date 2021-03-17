Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı

17.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:42
Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta kar kürüme aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta kar kürüme aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel tepesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan G. idaresindeki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Bakımevine ait kar kürüm aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sivas yönünde kar kürüme çalışması yaparken devrilen araçtan sürücü ile birlikte yanındaki şahıs yaralı olarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralan özel şirket çalışanları sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri buzlanma olan yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. - SİVAS

Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı
Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı
Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı
Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı
Sivas'ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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