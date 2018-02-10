Sivas'ta Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Sivas'ta cep telefonu ile kol çantasını kapkaç yöntemiyle alan şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonu ile Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi'nde bir kadının içinde 55 lira ve cep telefonu bulunan kol çantasının alınması üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 güvenlik kamera kaydını 60 saat izleyen ekipler, eşkalini belirlediği K.D'yi Tuzlugöl Mahallesindeki evinde yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerde, şüphelinin arkasından yaklaştığı kadının çantasını alarak kaçması yer aldı.