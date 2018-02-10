Sivas'ta Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Sivas'ta cep telefonu ile kol çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonu ile Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi'nde bir kadının içinde 55 lira ve cep telefonu bulunan kol çantasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 güvenlik kamera kaydını 60 saat izleyen ekipler, eşkalini belirledikleri K.D'yi Tuzlugöl Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerde şüphelinin arkasından yaklaştığı kadının çantasını çalarak kaçması yer alıyor.