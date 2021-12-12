Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı - Haberler
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Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı

Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi sonucu Sivas-Kayseri kara yolu Kovalı Kavşağı'nda ulaşım sağlanamıyor.

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi sonucu Sivas- Kayseri kara yolu Kovalı Kavşağı'nda ulaşım sağlanamıyor.

S.B. (26) yönetimindeki 25 AUU 430 plakalı panel kapı yüklü tır, Kovalı Kavşağı'nda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tır nedeniyle yolun Sivas istikameti polis ekiplerince trafiğe kapatıldı, trafik akışı Ulaş ilçesi yönünden sağlanıyor.

Çalışmaların ardından kara yolu yeniden ulaşıma açılacak.

Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı

Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı

Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı

Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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