Sivas'ta kapanan yollar açıldı

28.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:18

Sivas'ta kar ve tipi dolayısı ile kapanan 181 köy yolu araç ulaşımına açıldı.



Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile kapanan yollarda, İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürüldü. 181 köy yolu araç ulaşımına açıldı. Halen kapalı bulunan 7 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA