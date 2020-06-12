Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi
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Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi

Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdi.

12.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:33

Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdi. 2020 yılının sonuna kadar veri girişi yapılacak yazılım 2021 yılının ikinci yarısından itibaren hizmet verecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız düzenlediği basın toplantısı ile Kanser Araştırma Grubu ile birlikte üniversitenin kanser ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Alim Yıldız, "Malumunuzdur ki, kanser çağımızın en önemli hastalıkları arasındadır. Günümüzde 100'den fazla kanser türü bulunmaktadır ve küresel olarak ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Sayısal olarak 6 ölümden birisinin kanserden dolayı olduğu bilinmektedir. 2018 yılı verilerine bakıldığında dünya çapında kanserden vefat edenlerin sayısı yaklaşık 10 milyon kişidir. Ülkemizdeki duruma bakıldığında 2018 yılında 210 binden fazla kişiye kanser tanısı koyulmuşken yaklaşık 115 bin kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir" dedi.

'33 AKADEMİSYEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Rektör Prof. Dr. Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kulunan Kanser Araştırma Grubu'nun, kanser tedavisinde çözüm geliştirmek için çalıştığını belirterek, "2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak, önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturduk. Şu anda başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Alim'in yaptığı bu grupta alanında uzman 33 akademisyen bulunmaktadır. Grup üyelerimizin yürütücü veya araştırmacı olduğu 2018-2020 yılları arasında birçok proje başvurusu yapılmış olup şu anda devam etmekte olan 4 adet proje bulunmaktadır. Devam eden projeler hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve miRNA konusundadır. Kanser araştırmalarının rahatlıkla yapılabileceği alt yapımız oluşturulmuş olup bölgemizde deney hayvanları arasında yer alan nude fare laboratuvarı kurularak bu alandaki araştırmalarımıza hız verilmiş olacaktır" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini belirten Rektör Yıldız, "Kanser grubumuz bu alanda da ön plana çıkarak, kanser alanında ilk kez TÜBİTAK'a sosyal açıdan bir proje başvurusu yapmış ve bu proje ile birlikte kanserden sağ kalan hastaların umut, sosyal destek ve yaşam kalitesi durumları belirlenerek günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri ortaya koyulacaktır. Yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdik. 2020 yılının sonuna kadar veri girişine başlanacak olup 2021 yılının ikinci yarısında söz konusu programdan faydalanılacaktır. Söz konusu programla kansere ait gerçek veriler açığa çıkartılacak, veriler ve belirtilere bakılarak kanser teşhisi konulmasında ve tedavisinde faydalanılacaktır. Programa ait telif hakkı alınması da planlanmaktadır. Bu program çevre illerimizdeki üniversitelere örnek olacağı gibi ülkemizde de ilk kez yapay zekanın kanser teşhisi ve tedavisindeki uygulaması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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