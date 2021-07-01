Sivas'ta kanadı kırılan şahin tedaviye alındı
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Sivas'ta kanadı kırılan şahin tedaviye alındı

Sivas'ta kanadı kırılan şahin tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kanadı kırık şahin bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdüğü şahin, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sivas'ta kanadı kırılan şahin tedaviye alındı
Sivas'ta kanadı kırılan şahin tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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