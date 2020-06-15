Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
15.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:35

SİVAS'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Niksar Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan çıkan Ahmet Turan Yaşın yönetimindeki 06 AFA 469 plakalı otomobille Hasan Yılmaz'ın kullandığı 58 TR 235 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Yaşın ile birlikte otomobildeki Songül ve Necati Yılmaz (61) ile Furkan Demirkan (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necati Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Songül Yılmaz'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.Kaza sonrası kamyon sürücüsü Hasan Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Haber
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 22:40:00. #1.15#
title