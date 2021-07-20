Sivas'ta kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Merakum yolundan kent merkezine ilerleyen 58 ACD 049 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ile araçta bulunan H.A. ve M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde