Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

21.10.2019 19:17
Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kamyonet sürücüsü Mehmet Akif Sayan ve Mevlüde Çelik'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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