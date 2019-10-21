Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Çelik (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kamyonet sürücüsü Mehmet Akif Sayan ve Mevlüde Çelik'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.