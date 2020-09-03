Sivas'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Sivas'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
03.09.2020 00:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:46

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel beldesi kavşağında, S.K. (42) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile S.Ü. (42) yönetimindeki 80 EL 870 plakalı kamyonet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü S.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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