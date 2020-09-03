Sivas'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
03.09.2020 00:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:46
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel beldesi kavşağında, S.K. (42) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile S.Ü. (42) yönetimindeki 80 EL 870 plakalı kamyonet çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü S.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA