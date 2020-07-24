Sivas'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Serkan Yıldırım (29) yönetimindeki 58 EZ 686 plakalı kamyonet, Erzincan Caddesi Sümbül Sokak'ta Özcan Özbek idaresindeki 06 KA 2638 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Yıldırım ile diğer araçta bulunan Saliha Can (57), Nurcan Koçali (59), Hatice Coşkun (35) ve Beyza Coşkun (11) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA